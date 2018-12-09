علي إسماعيل يتوج بذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

كتب- محمد صبحي:

توج اليوم الأحد علي إسماعيل لاعب منتخب مصر للكاراتيه بالميدالية الذهبية لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في الصين وذلك بعد حصوله على المركز الأول

في منافسات وزن -67 كجم للبطولة.

وجاء تتويج علي إسماعيلي بعد الفوز في المباراة النهائية على وصيف بطل العالم

وبطل البرازيل بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم.

وكان إسماعيل قد تأهل إلى النهائى بعد الفوز على بطل أوروبا وتركيا 9-1 بالاضافة لفوزه على أبطال بولندا، سويسرا، الجزائر ، فرنسا واليابان فى نصف النهائى.