علي إسماعيل يتوج بذهبية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

علي إسماعيلكتب- محمد صبحي:
توج اليوم الأحد علي إسماعيل لاعب منتخب مصر للكاراتيه بالميدالية الذهبية لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت في الصين وذلك بعد حصوله على المركز الأولفي منافسات وزن -67 كجم للبطولة.
وجاء تتويج علي إسماعيلي بعد الفوز في المباراة النهائية على وصيف بطل العالم
وكان إسماعيل قد تأهل إلى النهائى بعد الفوز على بطل أوروبا وتركيا 9-1 بالاضافة لفوزه على أبطال بولندا، سويسرا، الجزائر ، فرنسا واليابان فى نصف النهائى.
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