محمد يوسف: دوافع الأهلي أقوى من طلائع الجيش وهدفنا مواصلة الانتصارات

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قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية، يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم، وأكد أن دوافع الأهلي أقوى؛ من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادةمكانة الفريق في جدول المسابقة.
يلتقي الأهلي طلائع الجيش، اليوم، على ستاد السلام، في واحدة من مؤجلات الفريق في بطولة الدوري العام.
وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى أن قدر الفريق أنه يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما
أوضح يوسف، أن الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم.
شدد محمد يوسف على أن الأهلي أمامه تحدٍ كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد النقاط الثلاث في كل مباراة، وأن هناك إصرارًا كبيرًا من اللاعبين على تحقيق الانتصارات.
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