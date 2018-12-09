محمد يوسف: دوافع الأهلي أقوى من طلائع الجيش وهدفنا مواصلة الانتصارات

محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية، يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم، وأكد أن دوافع الأهلي أقوى؛ من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة

مكانة الفريق في جدول المسابقة.

يلتقي الأهلي طلائع الجيش، اليوم، على ستاد السلام، في واحدة من مؤجلات الفريق في بطولة الدوري العام.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى أن قدر الفريق أنه يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما

يزيد من صعوبة المباريات لرغبة وحماس المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة في تقديم نفسها بشكل قوى أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي.

أوضح يوسف، أن الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم.

شدد محمد يوسف على أن الأهلي أمامه تحدٍ كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد النقاط الثلاث في كل مباراة، وأن هناك إصرارًا كبيرًا من اللاعبين على تحقيق الانتصارات.