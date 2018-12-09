فلورنتينو بيريز: ريال مدريد فخور باستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني، عن فخره باستضافة ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي لنهائي الكوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين ريفربليت وبوكاجونيورز مساء اليوم.
وقال بيريز : " أنه شرف عظيم لريال مدريد أن يقع الاختيار علي استاد سانتياجو برنابيو الخاصلاستضافة النهائى التاريخى الذى يجمع بوكا جونيورز و ريفربلايت".
وأضاف: "سيرحب بيرنابيو بمشجعي كرة القدم الأرجنتينية، مع التأكيد علي أن تتناسب المباراة مع القيم الرياضية ومبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية في كرة القدم".
وأكمل رئيس ريال مدريد :"ملعب سنتياجو برنابيو هو رمز لشغف الملايين من عشاق كرة القدم بهذه اللعبة، لقد سبق وأن استضاف هذا الملعب أربعة نهائيات لكأس أوروبا، وكاس الاتحاد الأوروبي وأخيرًا نهائي الليبرتادوريس".
وأتم بيريز : " ريال مدريد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأرجنتين، حيث ارتدي 32 لاعبًا قميص الفريق الملكي عبر تاريخه ومنهم من لعب لفريقي ريفربليت أو بوكا جونيورز".
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