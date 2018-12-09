رياضة | حسين الشحات يبتعد كثيرا عن الأهلي (اعرف التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يبتعد كثيرا عن الأهلي (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابتعد حسين الشحات نجم العين الإماراتي عند دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وربط مجلس إدارة النادي الأهلي بين إنهاء صفقة ضم حسين الشحات للفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي بصفقة رمضان صبحي لاعب هيديرسيلفد الإنجليزي الذي بات على أعتاب اللعب للمارد الأحمر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. ويرفض الأهلي في الدخول في مفاوضات مع العين في الوقت الحالي بعد انضمام اللاعب لقائمة الفريق التي تشارك في كأس العالم للأندية بالإمارات مما يجعل مطالب العين مبالغ فيها بعدما اشترط النادي الإماراتي 4 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن الشحات للأهلي. اقرأ أيضًا

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