رياضة | أسطورة ريال مدريد يتغزل في قدرات إبراهيم حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يتغزل في قدرات إبراهيم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إيميليو بوتراجينيو نجم وهداف ريال مدريد الإسباني السابق، بإبراهيم حسن نجم منتخب مصر الأسبق، ومدير الكرة بنادي بيراميدز، مؤكدًا أنه لعب أمامه في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام ١٩٩١، وقدم النجم المصري حينها مستويات رائعة.

أضاف نجم ريال مدريد أنه لا ينسى مواجهة الملكي في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 بدور الستة عشر، عندما لاقى نيوشاتل السويسري، وضم في صفوفه في هذا التوقيت لاعبين مصريين وهم حسام وإبراهيم حسن.

وأوضح بوتراجينيو أن إبراهيم حسن قدم مباراة رائعة وكان أخطر لاعبي نيوشاتل الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وساهم اللاعب المصري في تفوق فريقه.

وأشار النجم الكبير إلى أن الريال تألق في مباراة الإياب بمدريد واستطاع الفوز برباعية لينجح في التأهل ويعوض هزيمة مباراة الذهاب.

وتابع:" كان إبراهيم حسن هو الأخطر علينا في مباراة الذهاب والتي خسرناها بهدف نظيف سجله من ضربة ثابتة لقد كانوا الأفضل واستحقوا الفوز علينا".