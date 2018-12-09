رياضة | اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بسبب غياب الأعضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بسبب غياب الأعضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تأجيل الاجتماع التكميلي للجبلاية لمدة 24 ساعة ليقام يوم الثلاثاء بدلًا من غدٍ الإثنين.

ويأتي تأجيل الاجتماع بسبب غياب معظم الأعضاء عن التواجد بالقاهرة وهو ما يجعل اللجنة غير مكتملة لاتخاذ قرارات.

وكان مسؤولو الجبلاية، أعلنوا عن عقد اجتماع تكميلي لجلسة الثلاثاء الماضي، من أجل متابعة القرارت الماضية وصدور بعد القرارات الجديدة والتي تهدف لصالح الكرة المصرية.

وشهد الاجتماع الأخي إعلان أحمد شوبير نائبًا لرئيس الجبلاية بالتزكية، واستحداث بطولة كأس مصر للشباب مواليد 97، كما تم رفض المنافسة على استضافة كأس الأمم الإفريقية العام المقبل، وتدعيم المغرب في ملفها.