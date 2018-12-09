رياضة | حرس الحدود يختتم تدريباته لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس الحدود يختتم تدريباته لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، تدريباته مساء اليوم على ملاعب الفريق بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يعلن العشري، عن قائمة الفريق مساء اليوم عقب انتهاء التدريبات، للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويلتقي حرس الحدود بيراميدز سبورت، مساء غدٍ الإثنين على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.