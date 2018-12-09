رياضة | (بث مباشر) تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والجيش| لايف Al Ahly

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والجيش| لايف Al Ahly والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والجيش

الأهلي يواجه الطلائع اليوم على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، ويخوض المارد الأحمر مباراة الليلة تحت شعار "لا بديل عن النقاط الثلاثة"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة صعبة جديدة وذلك عندما يواجه فريق طلائع الجيش في استاد السلام غدا الأحد وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

كان الأهلى قد حقق انتصارين متتاليين في الدوري بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، حيث وصل المارد الأحمر للنقطة 17 في المركز العاشر بعدما كان بآخر الترتيب، قبل أن ينتفض ويهزم بتروجت بهدف نظيف ثم الجونة بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي حامل لقب الدوري والجيش فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل على قناتى "النيل للرياضة" و"أون سبورت إتش دي وان" وذلك عبر استديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين فى مصر.

ويحتل الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على أثر النتائج السيئة محليا وعربيا وإفريقيا، المركز الـ 10، فى الدوري الممتاز في واقعة تاريخية، بسبب خوضه لقاءات قليلة وله مؤجلات كثيرة جعلته يمتلك 17 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة للمشاركة الإفريقية.. بينما الجيش بقيادة فنية جديدة للبلجيكى لوك إيميل الذى حل خلفا لمحمد حلمي المركز الـ 8 برصيد 18 نقطة.

ويسعى النادي الأهلي للفوز على الفريق العسكري غدا وذلك لضرب أكثر من عصفور بحجر وحيد أبرزها مواصلة اسعاد جماهيره الغاضبة، والتي بعد خسارته أمام المقاولون بالدوري، وخروجه من بطولتي دوري الأبطال، وكأس زايد للأندية على التوالى في أقل من أسبوعين وكذلك لمواصلة الصحوة خاصة بعد صدارة منفرد للمنافس الأزلى الزمالك.

وتلقى الأهلي خبرا سعيدا خلال الأيام الماضية بحسم الصفقة الثانية للدعم فى يناير المقبل وهو محمود وحيد ظهير أيسر فريق مصر المقاصة، بعدما كان قد نجح فى ضم محمد محمود نجم وسط وادي دجلة ومنتخب مصر، ليزيد من الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفنى لحسم المواجهات المؤجلة في الدوري والزحف للمقدمة.

ومن المتوقع أن يبدأ النادى الأهلى اللقاء غدا بتشكيل يسوده بعض التغييرات عن مباراة الجونة الأخيرة بسبب عودة الغيابات التى يعانى منها المارد الأحمر نتيجة للإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر كالتالى:

في حراسة المرمى : شريف إكرامى

في الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وأحمد علاء وكريم نيدفيد

فى الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وأحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر

في الهجوم: وليد أزارو.

بينما أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته لمواجهة الأهلى غدا، حيث عقد المدرب البلجيكي اجتماعاً مع اللاعبين لتحفيزهم على خطف النقاط الثلاث من أنياب حامل اللقب.

ويغيب عن الطلائع فى مباراة الأهلى كريم طارق وإسلام عبد النعيم للإصابة فيما لا يوجد غيابات بسبب الإيقاف.

ووعدت إدارة نادى طلائع الجيش اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، بقيادة البلجيكى لوك إيميل، بصرف مكافآت خاصة لهم حال الفوز على الأهلى، وحرص العقيد أحمد المهدى، المشرف على الكرة بالنادى، على مساندة ومؤازرة الجهاز الفنى واللاعبين، قبل خوض مباراة الأهلى، وطالبهم بتحقيق الفوز، وشدد على ثقته فى قدرات وإمكانيات اللاعبين، وأنهم من أفضل اللاعبين الموجودين بالدورى، معرباً عن تفاؤله بقدرتهم على العودة بالفريق لمكانته الطبيعية بعد التعاقد مع البلجيكى لوك إيميل.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الطلائع أمام الأهلي كلا من :

محمد بسام لحراسة المرمى وعاصم صلاح ، أحمد سامي ، خالد سطوحي ، محمد أبو المجد "بوشا" ،محمد رزق، مؤمن إبراهيم ، أحمد كابوريا ،أحمد سمير ، وعموري ، مصطفى محمد.

وتعادل فريق طلائع الجيش، مع نظيره حرس الحدود، بهدفين لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما الإثنين الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادا لمواجهة الأهلى .

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى .

وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة الماضى انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف.