رياضة | المقاصة يرفض أيمن حفني

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رفض مسئولو نادي مصر للمقاصة التعاقد مع أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك بسبب استبعاده من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق. وتسبب الراتب السنوي لأيمن حفني في غلق باب المفاوضات على ضمه رغم التحمس لفكرة وجوده والاستفادة من إمكانياته. ويسعى مسئولو مصر للمقاصة لضم بعض اللاعبين المميزين لتعويض رحيل الثنائي إريك تراوري ومحمود وحيد في ميركاتو الشتاء. وانتقل تراوري إلى صفوف بيراميدز في الوقت الذي رحل فيه محمود وحيد إلى صفوف النادي الأهلي.

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