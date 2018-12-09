كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة تونسية تدير مواجهة بيراميدز والحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، على تعين طاقم تحكيم تونسي من أجل إدارة مباراة بيراميدز سبورت وحرس الحدود، ضمن منافسات الدوري العام.
يأتي ذلك القرار استمرارًا لجلب الحكام الأجانب لإدارة مباريات بيراميدز، بناءًا على طلب الأخير بعد شكواه من التحكيم المصري منذ بداية الموسم الجاري.
ومن المقرر أن يتم إعلان اسم طاقم الحكام مساء اليوم أو صباح غدٍ، على أن يصلوا للقاهرة فجرًا من أجل خوض المباراة، والتي ستقام مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | صافرة تونسية تدير مواجهة بيراميدز والحدود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .