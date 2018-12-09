رياضة | صافرة تونسية تدير مواجهة بيراميدز والحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة تونسية تدير مواجهة بيراميدز والحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، على تعين طاقم تحكيم تونسي من أجل إدارة مباراة بيراميدز سبورت وحرس الحدود، ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك القرار استمرارًا لجلب الحكام الأجانب لإدارة مباريات بيراميدز، بناءًا على طلب الأخير بعد شكواه من التحكيم المصري منذ بداية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم طاقم الحكام مساء اليوم أو صباح غدٍ، على أن يصلوا للقاهرة فجرًا من أجل خوض المباراة، والتي ستقام مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.