رياضة | قبل مونديال الأندية..بطلا إسبانيا يتصدران المشهد واليابان أكثر الدول المستضيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مونديال الأندية..بطلا إسبانيا يتصدران المشهد واليابان أكثر الدول المستضيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تضاء أنوار استاد هزاع بن زايد ويفتح أبوابه استقبالًا للجماهير التي جاءت من كل مكان لمساندة ودعم فريقها وعندما يطلق الحكم صافرته مع ضربة البداية معلنًا عن بدء منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

فنحن على بعد أيام قليلة تفصلنا عن ذلك المشهد الذي ينتظره عشاق الكرة حول العالم، ولعل في ذلك الوقت بدأت تتجه الأنظار نحو مدينتي أبو ظبي والعين نظرًا لاحتضانهما منافسات البطولة، وتشهد ضربة البداية مواجهة قوية تجمع بين العين الإماراتي وويلينغتون النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد هزاع بن زايد.

وتشارك في البطولة عدة أندية أبرزها، ريال مدريد الاسباني حامل اللقب، غوادا لاخارا المكسيكي، ويلينغتون النيوزيلندي، الترجي التونسي، كاشيما الياباني، العين الإماراتي (المضيف)، أما الفريق الأخير فلم يعرف بعد، عقب تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، نتيجة للأحدث المؤسفة التي وقعت.

وقبل انطلاق منافسات مونديال الأندية يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز إحصائيات البطولة..

1- رونالدو ينفرد بصدارة هدافي البطولة

نجح كريستيانو رونالد، لاعب نادي يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق في إحتلال صدارة هدافي البطولة بسبعة أهداف.

ويأتي من بعده كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز كل منهم خمسة أهداف، ليلحق بهم دنيلسون وأبوتريكة حيث سجل كلاً منهم أربعة أهداف.

وأحرز كلا من نيكولا أنيلكا، واين روني، روماريو، رونالدينيو، والأنجولي فلافيو، ثلاثة أهداف.

2- اليابان في مقدمة أكثر الدول المستضيفة لمونديال الأندية

تصدرت دولة اليابان المشهد الكروي عند الحديث عن الدولة المستضيفة لمونديال الأندية فنظمت البطولة 8 مرات على مر تاريخها.

وخلال الـ8 مرات توجت دولة اليابان نادي برشلونة كبطلًا ثلاث مرات في أعوام 2008، 2011، 2015، وتوجت أيضا مدريد في عام 2016، وساو باولو في 2005، إنتر ناسيونال في 2006، أيه سي ميلان في 2007، و كورينثيانز في 2012.

3- بطلا إسبانيا ضمن الأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة

سيطرت الفرق الإسبانية على لقب كأس العالم للأندية بعدما نجح كلا من نادي ريال مدريد"حامل اللقب" وغريمة التقليدي برشلونة في التتويج بالكأس ثلاثة مرات على مر تاريخها.

ويحمل نادي برشلونة رقماً قياسياً في عدد الأهداف التي سجلوها حيث سجلوا 23 هدفاً، بينما وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه في المقدمة بعد الثلاثية "هاترك" التي سجلها في مرمى كاشيما أنتلرز في نهائي نسخة 2016 قاد بها فريقه مدريد لنيل لقب البطولة برباعية مقابل هدفين.