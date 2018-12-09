رياضة | جوارديولا: ليفربول يستطيع حسم الدوري ولم نصنع مانشستر سيتي الذي لا يقهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: ليفربول يستطيع حسم الدوري ولم نصنع مانشستر سيتي الذي لا يقهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التهويل من خسارة الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي واعتلاء ليفربول لقمة البريميير ليج. وقال جوارديولا: "لسنا فريق لا يقهر ونسعى فقط لنكون الأبطال وكل ما يهمنا جمع نقاط أكثر من المنافسين". وأضاف جوارديولا: "نحن في ديسمبر فلو سألتني إذا بإمكان ليفربول تحقيق اللقب سأقول نعم، ولكن سيكون هذا نفس جوابي حول تشيلسي وأرسنال توتنهام". وواصل جوارديولا: "لا يوجد رياضة لا يوجد بها فريق لا يخسر، المهم كيف تخسر، لعبنا كما أردنا ولكن المنافس كان جيداً ويجب تهنئته". ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بدون هزيمة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي بعد مرور 16 جولة.

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