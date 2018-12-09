رياضة | بث مباشر مباراة Real Madrid الان | يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا Yalla Shoot | بث مباشر

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بث مباشر مباراة Real Madrid الان | يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا Yalla Shoot | بث مباشر

يواجه فريق ريال مدريد مضيفه فريق هويسكا في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب ألكوُراز بمدينة هويسكا على الأراضي الإسبانية، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق ريال مدريد طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الملكي، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق ريال مدريد أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق هويسكا، حيث يواجه فريق ريال مدريد في المباراة الأولى ضيفه فريق سيسكا موسكو الروسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ريال مدريد ضيفه فريق رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ريال مدريد أول منافس له في بطولة كأس العالم للأندية، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين مضيفه فريق فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ريال مدريد في هذه المباراة على النحو التالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / ماركوس لورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق هويسكا طعم الانتصار على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق هويسكا إلى الخسارة في أربع مباريات، كما سقط فريق هويسكا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ويحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 23 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق هويسكا في الوقت الحالي المركز الأخير في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 7 نقاط فقط لا غير.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ريال مدريد مع مضيفه فريق هويسكا عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق أحمد الطيب، وذلك في تمام الساعة 17:15 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة Real Madrid الان | يلا شوت HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا Yalla Shoot | بث مباشر