رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي طلائع الجيش، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

ويقع النادي الأهلي في المركز العاشر ومعه في رصيده 17 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

بطاقة مباراة الأهلي وطلائع الجيش:-

الأهلي Vs طلائع الجيش.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 14).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد السلام .

المعلقين : مؤمن حسن (أون سبورت) + محمد عفيفي (النيل الرياضية) .

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش:-

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويستضيف ملعب "السلام الدولي" مباراة الاهلي مع طلائع الجيش، وذلك اليوم الأحد والموافق 9 ديسمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

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