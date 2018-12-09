رياضة | جهاد جريشة حكما للقاء الرجاء والجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكما للقاء الرجاء والجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد، المباراة المؤجلة بين فريق الرجاء والجزيرة بالأسبوع الـ 12 من منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.
ويخوض لاعبو الرجاء اللقاء برصيد 24 نقطة بالمركز الأول، بينما يحتل الجزيرة المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم الدولي جهاد جريشة، يعاونة أحمد جوهر، ومحمود عامر، وحكم رابع أيمن منصور.
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