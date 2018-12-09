رياضة | الرجاء المغربي يطالب الاتحاد العربي بوقوف دقيقة حداد قبل لقاء الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يطالب الاتحاد العربي بوقوف دقيقة حداد قبل لقاء الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو الرجاء المغربي من الاتحاد العربى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الإسماعيلى بكأس زايد للأندية الأبطال.

يأتى ذلك حدادا على أرواح ضحايا جماهير الدفاع الجديدى الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، أثر حاث سير عقب مباراة فريقهم أمام الوداد مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى.

ويواصل الإسماعيلى تحضيراته لملاقاة الرجاء فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى البطولة العربية، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.