كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يطالب الاتحاد العربي بوقوف دقيقة حداد قبل لقاء الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب مسؤولو الرجاء المغربي من الاتحاد العربى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الإسماعيلى بكأس زايد للأندية الأبطال.
يأتى ذلك حدادا على أرواح ضحايا جماهير الدفاع الجديدى الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، أثر حاث سير عقب مباراة فريقهم أمام الوداد مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى.
ويواصل الإسماعيلى تحضيراته لملاقاة الرجاء فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى البطولة العربية، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الرجاء المغربي يطالب الاتحاد العربي بوقوف دقيقة حداد قبل لقاء الإسماعيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .