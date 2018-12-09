رياضة | يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر على AD sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

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يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر على AD sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

نقدم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم الأحد في نهائي كأس الليبرتادوريس، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.

وكان لقاء الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في ملعب الأول قد أنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وسيكون مطالب أحد الفريقين بتحقيق الفوز من أجل تحقيق اللقب، حيث أن لوائح البطولة تنص على عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهو الأمر المختلف في نظام الليبرتادوريس.

بطاقة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت:-

ريفر بليت Vs بوكا جونيورز.

البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد حسين .

نتيجة مباراة الذهاب : بوكا جونيورز (2-2) ريفر بليت.

موعد المباراة :

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب

وقد تم تأجيل المباراة بسبب حدوث شغب من جماهير أصحاب الأرض وطلب نادي البوكا جونيورز تأجيل المباراة، وهو ما تم تنفيذه حيث تأجيل المباراة لتلعب اليوم خارج الأرجنتين.

هناك عداوة كبيرة بين الفريقين ولذلك المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت وهو السبب الذي جعل المباراة تلعب في البرنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد.

ساعات وتبدأ المباراة ويبدو انه الموعد الأخير الذي ستقام المباراة بعد العديد من المفاوضات البوكا جونيورز والريفير بليت هو العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر على AD sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية