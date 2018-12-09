كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي: تجديد عقد محمد كوفي.. محسوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي موقف محمد كوفي مدافع الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.
وأكد طارق هاشم لـ"الخليج 365 الرياضي" أن المصري متمسك ببقاء كوفي مع الفريق لأنه من الأعمدة الأساسية موضحاً أن تجديد عقد كوفي مسألة وقت فقط خاصة في ظل موافقة اللاعب على الاستمرار مع الفريق.
وأشار إلى أن ضغط مباريات المصري في الدوري الممتاز وضربة البداية بالكونفدرالية الإفريقية يمنعان المصري من حسم ملف التجديد لكوفي في الوقت الحالي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | المصري البورسعيدي: تجديد عقد محمد كوفي.. محسوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .