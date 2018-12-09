رياضة | المصري البورسعيدي: تجديد عقد محمد كوفي.. محسوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي: تجديد عقد محمد كوفي.. محسوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي موقف محمد كوفي مدافع الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وأكد طارق هاشم لـ"الخليج 365 الرياضي" أن المصري متمسك ببقاء كوفي مع الفريق لأنه من الأعمدة الأساسية موضحاً أن تجديد عقد كوفي مسألة وقت فقط خاصة في ظل موافقة اللاعب على الاستمرار مع الفريق.

وأشار إلى أن ضغط مباريات المصري في الدوري الممتاز وضربة البداية بالكونفدرالية الإفريقية يمنعان المصري من حسم ملف التجديد لكوفي في الوقت الحالي.