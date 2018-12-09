رياضة | عاجل.. النجم الساحلي يصدم الأهلي في صفقة أمين بن عمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النجم الساحلي يصدم الأهلي في صفقة أمين بن عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب مسؤولو النجم الساحلي من النادي الأهلي رفع المقابل المادي لإنهاء صفقة محمد أمين بن عمر لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
ورفض النجم الساحلي عرض النادي الأهلي بالتعاقد مع محمد أمين بن عمر مقابل مليوني دولار في الميركاتو الشتوي وطلبت إدارة النجم رفع عرض القلعة الحمراء إلى 4 ملايين دولار من أجل الاستغناء عن اللاعب للأهلي.
ودخل الأهلي في مفاوضات مؤخراً مع محمد أمين بن عمر من أجل ارتداء الفانلة الحمراء في يناير المقبل ورحب اللاعب الا أن الاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية لم ينتهي هذه اللحظة.
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