رياضة | أنشيلوتي يتحدث عن أهداف محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ونابولي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يتحدث عن أهداف محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي أن تتوقف أهداف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مؤقتًا قبل مباراة الفريقين بعد غد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أهداف محمد صلاح في بورنموث
ومثلت أهداف محمد صلاح الأخيرة ثلاثية في مرمى بورنموث خلال فوز فريقه برباعية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وقال أنشيلوتي عن هاتريك محمد صلاح: "أتمنى أن يكون قد قدم كل ما لديه في مباراة بورنموث وأن يختفي تألقه تمامًا في موقعة الثلاثاء أمامنا".
وأضاف أنشيلوتي عن أهداف محمد صلاح: "لديّ ذكريات جيدة في ملعب آنفيلد ففزت بلقب الدوري الإنجليزي هناك مع تشيلسي ولذلك لي الشرف في العودة إليه مجددًا".
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