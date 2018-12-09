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رياضة | أنشيلوتي يتحدث عن أهداف محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ونابولي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يتحدث عن أهداف محمد صلاح قبل مباراة ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي أن تتوقف أهداف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مؤقتًا قبل مباراة الفريقين بعد غد في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أهداف محمد صلاح في بورنموث

ومثلت أهداف محمد صلاح الأخيرة ثلاثية في مرمى بورنموث خلال فوز فريقه برباعية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من .

وقادت أهداف محمد صلاح "هاتريك" في بورنموث ليفربول لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي خسر للمرة الأولى بهدفين نظيفين أمام .
وتألق الفرعون المصري محمد صلاح بثلاثة أهداف ملعوبة أمام بورنموث دفعت أنشيلوتي للقلق من مباراة ليفربول ونابولي

وقال أنشيلوتي عن هاتريك محمد صلاح: "أتمنى أن يكون قد قدم كل ما لديه في مباراة بورنموث وأن يختفي تألقه تمامًا في موقعة الثلاثاء أمامنا".

وأضاف أنشيلوتي عن أهداف محمد صلاح: "لديّ ذكريات جيدة في ملعب آنفيلد ففزت بلقب الدوري الإنجليزي هناك مع تشيلسي ولذلك لي الشرف في العودة إليه مجددًا".

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