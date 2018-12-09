رياضة | محمود وحيد يوجه رسالة لمدرب الزمالك السابق (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود وحيد يوجه رسالة لمدرب الزمالك السابق (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود وحيد لاعب الأهلي الجديد، رسالة شكر إلى مديره الفني السابق إيهاب جلال وجهازه المعاون، مؤكدا بأنهم السبب لما وصل إليه وانتقاله للقلعة الحمراء.

وكتب محمود عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"الأب الروحي الكابتن إيهاب جلال الي ليه فضل كبير عليا بعد ربنا ان أنا العب كوره تاني و أوصل للي أنا فيه حاليا أحب أوجه كل الشكر لكابتن إيهاب جلال عملني حاجات كتير جدا واتعلمت منه حاجات كتير جدا جوه الكوره وبره الكوره والكابتن حمد ابراهيم الي بحبه جدا و تعب معايا جدا في فتره الكابتن إيهاب جلال وطبعا الكابتن جمال عمر والكابتن مجدي عاشور".

وأضاف "أحب اشكركم جدا لان انتم سبب رئيسي ان انا ابقي موجود في النادي من الشخصيات المحترمة و القليله جدا في المجال ده تعبتكم معايا من اول يوم دخلت في النادي يعني ٤ سنين ومش عايز انسي حد لان في ناااس كتير جدا حابب اشكركم".

وتابع "وان شاء الله في اول لقاء ليا هتكلم علي كل واحد وقف جنبي من النادي الإسماعيلي وكلمهم ناس محترمه زي الكابتن سونه و الكابتن رضا صديق و الكابتن سمير و الكابتن ايمن خليل و الكابتن وليد المهدي الكابتن ايمن الجمل و الكابتن احمد قناوي والكابتن أميرو الله يرحمه وبرضو مش عايز انسي حد كل الشكر لكم جميعا".

وكان الأهلي قد أعلن أول أمس تعاقده رسميا مع محمود وحيد من مصر المقاصة لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.