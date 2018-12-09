الان تتابع تشيلسي يحقق في “إهانات عنصرية” من مشجعيه لرحيم ستيرلينج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أوضح نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه ستتم مراجعة وتحقيق لقطات مصورة تظهر توجيه أحد مشجعيه ألفاظا عنصرية للّاعب رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي، خلال مواجهة الفريقين أمس السبت.
وانتشر على مواقع التواصل، فيديو لمشجع يصيح أمام ستيرلينج عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى، وأظهرت اللقطات توجيهه عبارات نابية وعنصرية إشارة إلى لون بشرته.
ولم يتعرض أي مشجع للاعتقال حتى الآن، لكن الشرطة قالت إنها تراجع اللقطات للتأكد من أن الألفاظ تحمل إهانة عنصرية.
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