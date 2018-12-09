شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يحدد موعد مشاركة «معلول» و«الشناوي» في المران الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقتراب موعد مشاركة الثنائي على معلول ومحمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي مع الفريق.

وخاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير.

واشتكى معلول والشناوي من إصابة في العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية.