شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة «الحنفي» تدير لقاء الأهلي وطلائع الجيش بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الحنفي، لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي ستقام اليوم في السابعة مساء، على ستاد السلام، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر للدوري ممتاز المصري «القسم الأول».

ويعاون الحنفي، كل من سمير جمال وهشام الدسوقي، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وأحمد جمال حكماً خامساً.