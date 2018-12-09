شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس»: سعيد بالفوز على المصري.. وهدفنا مواصلة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك على المصري بهدفين دون رد.

وقال جروس، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إنه كان من المهم تخطي عقبة المصري بعد الخروج من البطولة العربية، ومهم للحفاظ على صدارة الدوري العام.

وتابع: «الفريق قدم أداء طيب خلال اللقاء وتحديدا في الشوط الأول وكان هناك بعض الأخطاء في الشوط الثاني سنعالجها في الفترة المقبلة».

واختتم: «دور الجهاز الفني هو تهيئة اللاعبين نفسيا بعد الخروج من البطولة العربية، قمنا بتجهيزهم بشكل مناسب والتأكيد على ضرورة التركيز في الدوري والبطولة الأفريقية وكأس مصر».