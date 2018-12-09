وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من التحالف إلى عدن

قال شهود عيان إن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت من التحالف الى مدينة عدن صباح اليوم الأحد.

وذكر الشهود أن شاهدوا مدرعات عسكرية ضخمة على متن حاملات تصل الى عدن والتي تتكون من سبع ناثلات محملة بالعربات العسكرية والمدرعات.

أوضح مارقبون أن هذا الدعم العكسر الذي وصل الى عدن من المقرر ان يتم توجيهه إلى دوائر الحكومة الشرعية في القصر الرئاسي معاشيق.

وكانت العربات العسكرية قد قدمت من الاراضي السعودية عبر منفذ الوديعة.