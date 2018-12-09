لجنة اتحاد الكرة الطائرة الكويتية: الإيقاف على اللعبة تسبب في أضرار

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أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة الطائرة الكويتى محمد العنزي قرار الإيقاف من قبل الاتحاد الدولى للكرة الطائرة على “الطائرة الكويتية” تسبب في الكثير من الأضرار على الرياضة الكويتية.

وقال العنزي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: “إن المنتخبات الوطنية الكويتية ستعود إلى تمثيل اللعبة خارجيا بصورة مشرفة من خلال مشاركة المنتخب الأول في البطولة الآسيوية في أغسطس القادم، وكذلك مشاركة منتخب الشباب في البطولة الآسيوية في إيران أكتوبر المقبل”. وأثنى على كل من ساهم في رفع الإيقاف الدولى عن الطائرة الكويتية، مشيدا فى الوقت نفسه بلاعبي الأندية الكويتية، لتحليهم بالقوة والثبات أثناء فترة تعليق النشاط.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد كرة الطائرة الكويتى قد أعلنت رفع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة للإيقاف عن الطائرة الكويتية رسميا، وذلك بعد تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها.

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