شكرا لقرائتكم السلوفيني سكومينا حكما لمواجهة ليفربول ونابولي فى دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الاحد، عن حكم مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ونابولى الإيطالي المحدد لها بعد غد الثلاثاء بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيتولى إدارة مباراة ليفربول ونابولي.

دامير سكومينا سبق وأن أدار مباراة روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي التي أقيمت بملعب "الأولمبيكو"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، كما أدار العديد من المباريات فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي.





ويتصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.