شكرا لقرائتكم سمير كمونة : هناك من يريد تدمير نادي غزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة ان فريقه قادر علي تحقيق الفوز في مباراة حمام مطروح والمقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس بإستاد مركز شباب الحمام مؤكدا علي ان لاعبي غزل المحلة تعاهدوا علي تحقيق الفوز في مباراة الحمام والعودة بالثلاث نقاط من اجل اسعاد جماهير غزل المحلة .

أوضح كمونة أن الجميع داخل الفريق اغلق صفحة مباراة طنطا عقب نهاية المباراة مباشرة موجها الشكر لجماهير غزل المحلة بعد اعلانهم مساندتهم للجهاز الفني بعد قرار الجهاز بالاستقالة من تدريب الفريق .

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد علي ان هناك عدد من جماهير غزل المحلة يريدون تدمير الفريق من خلال اطلاق الاشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان هؤلاء الاشخاص يجب علي جماهير المحلة التعامل معهم بالشكل الذي يضمن استقرار الفريق خلال مباريات دوري القسم الثاني.