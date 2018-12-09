شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. موعد عودة الشناوي ومعلول للتدريب الجماعي.. والتحضير لإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع طلائع الجيش على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.

وفي هذا الإطار نتناول أخبار مران الأهلي اليوم الأحد:

الجهاز الطبي يحدد موعد عودة معلول والشناوي: الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أكد اقتراب موعد مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية. وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي مع الفريق. وخاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير. واشتكى معلول والشناوي من إصابة في العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية. الأهلي يبدأ الاستعداد لإفريقيا غدا:

يؤدي الأهلي، مرانه صباح غدٍ، بدون راحة؛ استعدادًا لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام «جيما الإثيوبي»، في المباراة التي تقام يوم 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة. وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر فيما تقام مباراة العودة في إثيوبيا. واستقر الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، على إقامة مران الفرق غدا بدون راحة، وذلك بشكل مبدئي وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة.

راحة للغائبين عن مواجهة الطلائع اليوم:

محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظموا غدا في المران مع الفريق.

واستقر يوسف، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على منح اللاعبين المصابين، والذين يؤدون تدريباتهم العلاجية والتأهيلية راحة، مع باقي اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لقائمة الفريق.

الأهلي ينسق مع السفارة الإثيوبية:

سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أجرى اتصالا هاتفيًا بالسفارة المصرية في أثيوبيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق المرتقبة إلى أثيوبيا؛ استعدادا لمواجهة «جيما الأثيوبي» أحد يومي 21 -22 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. في الوقت الذي يواصل فيه سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة ترتيباته لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة واستخراج التأشيرات إلى أثيوبيا حيث فتح عدلي خطوط اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في أثيوبيا ونظيرتها الأثيوبية بالقاهرة ونادي «جيما الأثيوبي»؛ لترتيب إجراءات سفر بعثة الأهلي. يذكر أن الأهلي يواجه «جيما الأثيوبي» الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

عدلي يسبق البعثة إلي إثيوبيا:

سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرر أن يسبق بعثة الفريق إلي أثيوبيا بـ24 ساعة؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.

وينتظر عدلي تحديد الجهاز الفني موعد سفر الفريق إلى أثيوبيا لتحديد موعد سفره للاطمئنان علي ترتيبات الإقامة مبكرا قبل وصول البعثة.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الأثيوبي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة أحد يومي 21،22 من الشهر ذاته في أثيوبيا.