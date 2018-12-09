شكرا لقرائتكم محمد يوسف: تغيير جهاز طلائع الجيش يزيد من صعوبة مباراتنا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، إن التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية، يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم، وأكد أن دوافع الأهلي أٌقوى؛ من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة مكانة الفريق في جدول المسابقة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم على استاد السلام، في واحدة من مؤجلات الفريق في بطولة الدوري العام.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى أن قدر الفريق أنه يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات لرغبة وحماس المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة في تقديم نفسها بشكل قوى أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي.

وأوضح يوسف أن الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم.

وشدد محمد يوسف على أن الأهلي أمامه تحد كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة، وأن هناك إصرارا كبيرا من اللاعبين على تحقيق الانتصارات.