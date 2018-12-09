شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الأهلي مع دونجا لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر مسئولو النادي الاهلي خلال الساعات الماضية من البرازيلي دونجا المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل عن شروطه لتدريب الاهلي بعدما ابدى المدرب البرازيلي الشهير ترحيبه بفكرة العمل في القارة الافريقية وتدريب المارد الأحمر .

ويُعد دونجا واحداً من ثلاثة مُدربين مُرشحين لتدريب الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى رحل لسوء النتائج وسبق أن تولي دونجا تدريب منتخب البرازيل منذ 2006 حتى 2010، ثم تولّى تدريب إنترناسيونالي البرازيلي عام 2012 قبل أن يتولي تدريب منتتخب بلاده مرة أخرى بين عامي 2014 و2016.

وعلم "الخليج 365" أن دونجا رفض في البداية فكرة العمل في أفريقيا خوفاً من الفشل أو عدم توافر عوامل النجاح له قبل أن يتراجع ويُبدى حماساً لخوض مغامرة تدريبية في القارة السمراء خاصة وأن لديه معلومات كثيرة عن الكرة الافريقية والمصرية كما أستفسر من أصدقاء له عن الاهلي وعلم أنه أفضل نادً في أفريقيا.

ورغم أن دونجا لم يُحدد شروطه حتى الأن إلا أن الوسطاء الذين تحدثوا مع المدرب البرازيلي الشهير أكدوا أن الأخير سيشترط جهاز معاون أجنبي بالكامل بجانب راتب شهري كبير للغاية فضلاً عن متطلبات أخرى تتعلق بالسفر داخل البلاد الأفريقية يرى أنها ستكون ضرورة لتحقيق نجاحات في التجربة الأهلاوية إذا ما وافق عليها بشكل رسمي.

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون في تدريب النسور الحمر.