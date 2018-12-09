شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: الفائز بمواجهة الإسماعيلى والرجاء سيصل لنهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن المتأهل من مباراة فريقه القادمة ضد الرجاء سيصل إلى نهائى البطولة العربية هذا الموسم.

ويواصل الدراويش تحضيراته فى الوقت الحالى لملاقاة الفريق المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وقال إن هذه المباراة تعد من أقوى مواجهات المسابقة نظرًا لشعبية وقوة الفريقين فى الوطن العربى، وظهر ذلك فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية.

وأضاف أن هزيمة المنافس من الفتح الرباطى فى الدورى المغربى مساء الجمعه الماضى لا تعنى انخفاض المستوى الفنى للرجاء والدليل على ذلك أن لاعبيه يمتلكون دافع قوى بعد تحقيق كأس الكونفدرالية.

وتابع أن لاعبى الدراويش على مختلف العصور يظهرون بشكل قوى فى مثل هذه المباريات خاصة وأن الجميع يبذل قصارى جهده لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وأشار إلى أن مستوى ثنائى حراسة المرمى محمد فوزى ومحمد مجدى يسير بخطى ثابتة بعد اكتساب الخبرات فى ظل منافستهما لعصام الحضرى ومحمد عواد خلال السنوات الأخيرة.

وأتم ” الصغير ” أن تحقيق الإسماعيلى للفوز فى اللقاء المقبل سوف يساهم بشكل كبير فى وضع الفريق الحالى الذى لا يرضى جماهيره.