شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج اليوم الثالث للإسماعيلى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، برنامج اليوم على لاعبيه فى ثالث أيام البعثة بدولة المغرب. ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالمغرب مساء الجمعه الماضى استعدادًا لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال. حيث اجتمع أعضاء الفريق لتناول وجبة الأفطار فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة. وفى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا يتناول الفريق وجبة الغذاء، يليه بدء التحضيرات للتوجه إلى ملعب المران فى تمام الساعة السادسة مساءً. وكان ” فييرا ” قد قام بتعديل موعد المران ليقام فى الساعة السابعة مساءًا، فى حين ستكون وجبة العشاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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