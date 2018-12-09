شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للاعبى الفراعنة لدعم صفوفه فى يناير .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ مسئولو نادى الزمالك، للاعبى المنتخب الوطنى لدعم صفوفه فى الميركاتو الشتوى المقبل خاصة فى مركز الدفاع . وشهدت الساعات الماضية تحديد مسئولى الزمالك 3 لاعبين من صفوف الفراعنة لدعم الدفاع وهم أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الإنجليزى وعمرو طارق لاعب ادى أورلاندو سيتى الأمريكى وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى . ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وأسماء بارزة، لذا تقرر فتح باب المفاوضات مع العناصر المميزة فى صفوف المنتخب الوطنى فى ظل سعى النادى الأبيض لزيادة قوة الفريق الحالى أملا فى حصد البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى .

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للاعبى الفراعنة لدعم صفوفه فى يناير .. اقرأ التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .