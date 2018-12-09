شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مدغشقر يهزم كوت ديفوار 4/3 فى البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مدغشقر للكرة الشاطئية فوزا مثيرا علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3 / 4 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الاولي بالبطولة .

تضم المجموعة الاولي كل من، مصر والمغرب ومدغشقر حامل اللقب وكوت ديفوار، وفازت مصر امس علي المغرب 6/1 في الجولة الاولي .

وتلتقي مصر غدا مع مدغشقر في الجولة الثانية من الدور الاول بالبطولة .