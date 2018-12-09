شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عودة مبدئية لمعلول والشناوى فى التدريبات الجماعية بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد محمود الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، على اقتراب موعد مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية.

وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي مع الفريق، حيث خاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير.

واشتكى معلول والشناوي من إصابة في العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وفى ذات السياق، منح محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظموا غدا في المران مع الفريق.

واستقر يوسف، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على منح اللاعبين المصابين، والذين يؤدون تدريباتهم العلاجية والتأهيلية راحة، مع باقي اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لقائمة الفريق.

ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع طلائع الجيش على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.