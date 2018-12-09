شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لـ"جيما الإثيوبى" غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام «جيما الإثيوبي»، في المباراة التي تقام يوم 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة، حيث يخوض الفريق مرانه الأول فى التاسعة من صباح الغد بعد انتهائه من لقاء طلائع الجيش مساء اليوم .
وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر فيما تقام مباراة العودة في إثيوبيا.
واستقر الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، على إقامة مران الفرق غدا دون راحة، وذلك بشكل مبدئي وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة.
ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع طلائع الجيش على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.
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