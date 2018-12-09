شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع "دونجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية من البرازيلي دونجا المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل عن شروطه لتدريب الأهلي، بعدما أبدى المدرب البرازيلي الشهير ترحيبه بفكرة العمل في القارة الافريقية وتدريب المارد الأحمر.

ويُعد دونجا واحداً من 3 مُدربين مُرشحين لتدريب الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى رحل لسوء النتائج، وسبق أن تولي دونجا تدريب منتخب البرازيل منذ 2006 حتى 2010، ثم تولّى تدريب إنترناسيونالي البرازيلي عام 2012 قبل أن يتولي تدريب منتخب بلاده مرة أخرى بين عامي 2014 و2016.

وعلم ”الخليج 365” أن دونجا رفض في البداية فكرة العمل في أفريقيا خوفاً من الفشل أو عدم توافر عوامل النجاح له قبل أن يتراجع ويُبدى حماساً لخوض مغامرة تدريبية في القارة السمراء، خاصة وأن لديه معلومات كثيرة عن الكرة الافريقية والمصرية، كما استفسر من أصدقاء له عن الاهلي وعلم أنه أفضل ناد في أفريقيا.

ورغم أن دونجا لم يُحدد شروطه حتى الآن، إلا أن الوسطاء الذين تحدثوا مع المدرب البرازيلي الشهير أكدوا أن الأخير سيشترط جهاز معاون أجنبي بالكامل بجانب راتب شهري كبير للغاية، فضلاً عن متطلبات أخرى تتعلق بالسفر داخل البلاد الأفريقية يرى أنها ستكون ضرورة لتحقيق نجاحات في التجربة الأهلاوية إذا ما وافق عليها بشكل رسمي.