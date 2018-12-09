شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة دفاع الأهلى يعيد ذكريات موسم 2006 بنشر صورة مع أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نجم النادى الأهلى المعتزل أحمد السيد، ذكرياته مع زميله التونسى أنيس بوجلبان لاعب المارد الاحمر المعتزل، بصورة جديدة، أثناء زيارة الاخير لمصر الفترة الماضية.



احمد السيد وانيس بوجلبان

أنيس بوجلبان قائد المنتخب التونسي شارك "احمد السيد" أثناء لعبة للقلعة الحمراء موسم 2006/2007، استطاع من خلال الفترة القصيرة، أن يخطف قلوب وعشاق النادى الاهلى، ومن ثم انتقل للدورى الإماراتى.

وفى سياق متصل، كلف مسئولو الأهلى التونسى أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد فى القاهرة بالوقت الحالى، بتسويق المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق فى الدورى التونسى، بعد خروج الاخير من حسابات النادى الاهلى.