- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة دفاع الأهلى يعيد ذكريات موسم 2006 بنشر صورة مع أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نجم النادى الأهلى المعتزل أحمد السيد، ذكرياته مع زميله التونسى أنيس بوجلبان لاعب المارد الاحمر المعتزل، بصورة جديدة، أثناء زيارة الاخير لمصر الفترة الماضية.
احمد السيد وانيس بوجلبان
أنيس بوجلبان قائد المنتخب التونسي شارك "احمد السيد" أثناء لعبة للقلعة الحمراء موسم 2006/2007، استطاع من خلال الفترة القصيرة، أن يخطف قلوب وعشاق النادى الاهلى، ومن ثم انتقل للدورى الإماراتى.
وفى سياق متصل، كلف مسئولو الأهلى التونسى أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد فى القاهرة بالوقت الحالى، بتسويق المالى ساليف كوليبالى مدافع الفريق فى الدورى التونسى، بعد خروج الاخير من حسابات النادى الاهلى.
شكرا لقرائتكم خبر عن صخرة دفاع الأهلى يعيد ذكريات موسم 2006 بنشر صورة مع أنيس بوجلبان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .