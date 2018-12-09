شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تاريخ المشاركات العربية فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية، سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000، أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية، من خلال الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.