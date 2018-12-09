شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات رحلة مباراة العودة أمام جيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، اتصالا هاتفيًا بالسفارة المصرية في إثيوبيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق المرتقبة إلى إثيوبيا؛ استعدادا لمواجهة «جيما الإثيوبي» أحد يومي 21 -22 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

في الوقت الذي يواصل فيه سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة ترتيباته لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة واستخراج التأشيرات إلى أثيوبيا حيث فتح عدلي خطوط اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في إثيوبيا ونظيرتها الإثيوبية بالقاهرة ونادي «جيما الأثيوبي»؛ لترتيب إجراءات سفر بعثة الأهلي.

يذكر أن الأهلي يواجه «جيما الإثيوبي» الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.