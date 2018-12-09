شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحصد ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 3 ميداليات متنوعة، خلال بطولة الدورى العالمى للكاراتيه التى تقام فى الصين وتختتم منافساتها مساء اليوم، الأحد.

حقق الميداليات كل من: على إسماعيل ذهبية وزن تحت 67 كجم، وفريال أشرف فضية وزن تحت 68 كجم، بينما البرونزية حققها محمد رمضان بوزن تحت 84 كجم.

من جانبه أكد محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد أن المنتخب حقق حتى الآن 3 ميدليات، ومن المنتظر أن يحصد اللاعبين ميداليتان أخرى، حيث تنافس جيانا فاروق وسارة عاصم على ميدالية برونزية لكلا منهما.