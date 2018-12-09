شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلى يسبق بعثة الأهلى لأثيوبيا بـ24 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سمير عدلى، المدير الإدارى للنادى الأهلى السفر إلى أثيوبيا بـ24 ساعة قبل بعثة الفريق لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية. وينتظر "عدلى" تحديد الجهاز الفنى موعد سفر الفريق إلى أثيوبيا لتحديد موعد سفره للاطمئنان على ترتيبات الإقامة مبكرا قبل وصول البعثة. ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الأثيوبى الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة العودة أحد يومى 21،22 من الشهر ذاته فى أثيوبيا.

شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلى يسبق بعثة الأهلى لأثيوبيا بـ24 ساعة.. اعرف التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .