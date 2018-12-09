مباراة القرن.. سانتياغو بيرنابو يستضيف ديربي الموت الأرجنيتني لتحديد بطل أمريكا الجنوبية

كتبت: شرين طه

بعد أحداث عديدة ولجوء لمحكمة التحكيم الرياضي وبيانات عدة من الجانبين، تقرر بشكل نهائي إقامة مباراة القرن كما تسمى إعلاميًا بين فريقي ريفير بلايت وبوكا جونيور الأرجنتينيان في نهائي بطولة أمريكا الجنوبية "كوبا لبيرتادوريس" لتحديد من هو بطل القارة اللاتينية وذلك سوف يكون على استاد سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ليتم إنهاء فصل من فصول الأزمات الكروية العالمية والذي استمر قرابة الشهر.



الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

ولم يتوقف بوكا جونيورز عن المطالبة القضائية باعتباره فائزا في اللقاء، إلا أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في سويسرا أعلنت السبت أن النهائي سيقام في موعده من دون أي تأجيل إضافي.

وكان بوكا جونيورز أصدر بيانا رسميا رفض فيه قرار اتحاد أمريكا الجنوبية وأصر على رغبته في إقصاء غريمه التقليدي من البطولة واعتباره فائزا بها.

بيان بوكا أشار إلى الانتهاكات التي وقعت من جانبل المنافس واعتبرها خطيرة ليطالب كونميبول بتطبيق اللوائح التي تنص على استبعاد الطرف الآخر.

وشدد بيان بوكا جونيورز على عزمه تقديم استئناف على قرار اتحاد امريكا الجنوبية أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية "كاس" حال لم يتم إقصاء ريفير بليت

على الجانب الآخر أظهر ريفير بليت رفضه لقرار نقل المباراة إلى إسبانيا خاصة وأنها تمنح أفضل لبوكا إذ سيحضر جمهور الفريقين رغم أنه من المقرر أن المباراة كانت على أرضه.

ريفير بليت أصدر بيانا قال فيه إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية واستئناف على قرار لجنة العقوبات بالكونميبول سواء العقوبة المادية أو عقوبة نقل اللقاء.

واعترض النادي على قرار إقامة مباراتين له في غياب الجماهير خلال النسخة المقبلة من البطولة.

وبالرغم من الفوضى الكبيرة التي دارت حول النهائي التاريخي، إلا أنها تبدو مناسبة لتعكس حجم العداوة الكبيرة بين الفريقين، اللذين يلتقيان في نهائي البطولة للمرة الأولى.

واستطاع ريفر بليت خطف تعادل بنتيجة 2-2 في ملعب بوكا جونيورز في مباراة الذهاب، ويمتلك فريق "الأبيض والأحمر" أفضلية "نفسية"، حيث يدخل لاعبو بوكا جونيورز المباراة بعد أسابيع من تجربة "مخيفة" لم يتعرضوا لها من قبل بعد الاعتداء الذي تعرضت له حافلتهم.

ولكن الصحافة الأرجنتينية رجحت الأفضلية لبوكا جونيورز، الذي لن يضطر لمواجهة جماهير ريفر بلايت "المرعبة" على استاد مونيومينتال في النهائي المرتقب.