"ربع مليار فى عامين" .. كيف تلاعب المقاصة بالأهلي والزمالك فى 6 فترات انتقالات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

احكم نادي مصر المقاصة سيطرته على السوق الانتقالات المحلي والعربي بعد ما وصل لتحقيق لبيع 12 لاعباً فى عامين (تقريبا) بما يزيد عن 218 مليون جنيه.

وأنهى الفريق الفيومي لتوه صفقة انتقال محمود وحيد إلى الأهلي ويستعد لأبرام صفقة تاريخية قد تتخطي به رقم ربع مليار جنيه فى 6 فترات انتقالات فقط فى حالة توصله إلى اتفاق مع نادي بيراميدز لبيع جون انتوي مهاجمه والهداف التاريخي للأجانب فى تاريخ الدوري المصري .

المقاصة كان بطل فترات الانتقالات الخمس الماضية واشعل لاعبوه ( كلهم غير دوليين) الصراع بين أندية الأهلي والزمالك وهو ما ساهم فى ارتفاع الأسعار منذ عام 2016 ليتكرر نفس الوضع بعد دخول نادي بيراميدز على الخط .

الخليج 365 يرصد خلال السطور القادمة استفادة المقاصة من عملية بيع لاعبيه والتى تخطط الـ 218 مليون جنيه :

1- بيراميدز (61 مليون جنيه)

يتصدر نادي بيراميدز قائمة الأندية المحلية التى استفاد منها الفريق الفيومي بصفقة بيع البوركيني إيريك تراورى التى وصلت إلى 3 ملايين يورو (61 مليون جنيه تقريبا) بعد أن كان على أعتاب الأهلي.

2- الأهلي ( 42 مليون جنيه)

يأتي الأهلي فى المركز الثاني وكان قبل صفقة تراروي هو الأول فمنذ 2016 تعاقد الأحمر مع 4 لاعبين من المقاصة وهم ( أحمد الشيخ، ميدو جابر ، هشام محمد ، محمود وحيد) وظفر بهم قبل منافسه التقليدي الزمالك.

وتعاقد الأهلي مع الشيخ مقابل 8.7 مليون جنيه فيما تعاقد مع هشام محمد وميدو جابر مقابل 9 مليون جنيه واختتم صفقاته من المقاصة بمحمود وحيد مقابل 15 مليون جنيه.

3- الزمالك (35 مليون جنيه)

الزمالك جاء خلف الأهلي وبيراميدز حيث إن المقاصة استفاد منه مالياً بـ 27 مليون جنيه بالإضافة إلى 3 لاعبين فى صفقة تبادلية.

وتعاقد الزمالك مع الغاني نانا بوكو مقابل 10 مليون جنيه (تقريبا) ، وحصل على الثلاثي (حسني فتحي ، محمو عبد العاطي دونجا ، محمد مسعد) مقابل 9 مليون جنيه وأحمد داودا مقابل 8 مليون جنيه.

وحصل الزمالك على عماد فتحي فى صفقة تبادلية قضت بانتقال ثلاثي الابيض إلى النادي الفيومي (صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان) وبالنظر إلى قيمة لاعب خط الوسط الذى باعهم المقاصة فأن متوسط هذه الصفقة سيبلغ 8 مليون جنيه.

4- عربيا (80 مليون جنيه)

أعار المقاصة مهاجمه الغاني نانا بوكو إلى نادي الشعب الإماراتي مقابل 10 مليون جنيه (قبل بيعه إلى الزمالك) فيما حصل النادي الفيومي على ما يقرب من 70 مليون جنيه بعد إعارة حسين الشحات للعين الإماراتي ثم بيعه فى صفقة تخطت حاجز الـ 3.7 مليون دولار.