محمد يوسف: قدر الأهلي مواجهة أندية غيّرت مدربيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، أن التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية، يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مباراة الليلة.

ويستضيف الأهلي فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد السلام، في واحدة من مؤجلات الفريق ببطولة الدوري المصري المتاز.

وقال يوسف في تصريحات صحفية إن دوافع الأهلي ستكون قوية من أجل استمرار حصد النقاط في الدوري، والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة مكانة الفريق في الجدول.

وأضاف: "قدر الفريق أنه يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات لرغبة وحماس المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة في تقديم نفسها بشكل قوى أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي".

وتابع المدير الفني المؤقت للأهلي: "الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم".

وشدد يوسف في ختام تصريحاته على أن الأهلي أمامه تحد كبير من خلال المؤجلات، ويسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة، وأن هناك إصرار كبير من اللاعبين على تحقيق الانتصارات.

وكان الأهلي واجه بعد عودته للمنافسة على بطولة الدوري كل من المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، وبتروجيت بقيادة مؤمن سليمان، وأخيرا الجونة بقيادة حمادة صدقي خلفًا لهشام زكريا.

يُذكر أن الطلائع سيسعى إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي، مستغلا القيادة الفنية الجديدة للفريق تحت إدارة البلجيكي لوك إيميل، الذي تولى المسؤولية خلفا لمحمد حلمي بالجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري.