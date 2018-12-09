رحلة شاقة تنتظر الزمالك إلى تشاد.. وجروس يراقب القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تواجه بعثة فريق الكرة بالزمالك رحلة سفر شاقة لخوض مباراة العودة أمام القطن التشادي، في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتُقام مباراة الذهاب بين الزمالك والقطن يوم السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، فيما يُقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

واكتشف مسؤولو النادي الأبيض عدم وجود طيران مباشر بين مصر وتشاد، حسبما أفاد مصدر بالجهاز الإداري في تصريحات لمراسل الخليج 365.

وستكون البعثة البيضاء مجبرة على الهبوط ترانزيت في أثيوبيا أو المغرب في رحلة السفر، وفقًا لمواعيد رحلات الطيران المتاحة في التوقيت الخاص بسفر البعثة.

ويترقب مسئولو الزمالك تحديد نادي القطن موعد مباراة العودة، من أجل حجز تذاكر الطيران والاستقرار على تفاصيل رحلة السفر والاختيار بين المواعيد المتاحة.

وفي سياق متصل، بدأ الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس في جمع المعلومات عن فريق القطن، في ظل عدم امتلاك الفريق للمعلومات الكافية عن الفريق المنافس.

ومن المقرر أن يحصل الأبيض على تسجيل لمباراة لبطل تشاد عن طريق السفارة المصرية في تشاد، كي يتسنى للجهاز الفني دراسة الفريق المنافس جيدا والوقوف على نقاط القوة والضعف.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة بطل تشاد، بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس السبت عقب الفوز على المصري (2-0)، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 للدوري.