الأهلي يعلن موعد انتظام معلول والشناوي في التدريبات الجماعية

علي معلول لاعب الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، اقتراب موعد مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي

خضعا له طيلة الفترة الماضية.

وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي

مع الفريق.

وخاض معلول والشناوي تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير.

واشتكى معلول والشناوي من إصابة في العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد في التدريبات خلال الفترة الماضية.