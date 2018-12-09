فلورنتينو بيريز: ريال مدريد فخور بإستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

كتب- سارة جاب الله:

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن فخره باستضافة ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي لنهائي الكوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين ريفربليت وبوكاجونيورز مساء اليوم .

وقال بيريز : " أنه شرف عظيم لريال مدريد أن يقع الاختيار علي إستاد سانتياجو برنابيو الخاص لإستضافة النهائى التاريخى الذى

يجمع بوكا جونيورز و ريفربلايت ".

وأضاف : " سيرحب بيرنابيو بمشجعي كرة القدم الأرجنتينية ، مع التأكيد علي ان تتناسب المباراة مع القيم الرياضية ومبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية في كرة القدم " .

وأكمل رئيس ريال مدريد : " ملعب سنتياجو برنابيو هو رمز لشغف الملايين من عشاق كرة القدم بهذه اللعبة ، لقد سبق وان استضاف هذا الملعب اربعة نهائيات لكأس اوروبا، وكاس الاتحاد الاوروبي وأخيرا نهائي الليبرتادوريس " .

واتم بيريز : " ريال مدريد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالارجنتين، حيث ارتدي 32 لاعباً قميص الفريق الملكي عبر تاريخه ومنهم من لعب لفريقي ريفربليت او بوكا جونيورز " .