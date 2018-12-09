فلورنتينو بيريز: ريال مدريد فخور بإستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن فخره باستضافة ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي لنهائي الكوبا ليبرتادوريس الذي يجمع بين ريفربليت وبوكاجونيورز مساء اليوم .
وقال بيريز : " أنه شرف عظيم لريال مدريد أن يقع الاختيار علي إستاد سانتياجو برنابيو الخاص لإستضافة النهائى التاريخى الذىيجمع بوكا جونيورز و ريفربلايت ".
وأضاف : " سيرحب بيرنابيو بمشجعي كرة القدم الأرجنتينية ، مع التأكيد علي ان تتناسب المباراة مع القيم الرياضية ومبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية في كرة القدم " .
وأكمل رئيس ريال مدريد : " ملعب سنتياجو برنابيو هو رمز لشغف الملايين من عشاق كرة القدم بهذه اللعبة ، لقد سبق وان استضاف هذا الملعب اربعة نهائيات لكأس اوروبا، وكاس الاتحاد الاوروبي وأخيرا نهائي الليبرتادوريس " .
واتم بيريز : " ريال مدريد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالارجنتين، حيث ارتدي 32 لاعباً قميص الفريق الملكي عبر تاريخه ومنهم من لعب لفريقي ريفربليت او بوكا جونيورز " .
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